‘We moeten stoppen met dat ophemelen van Nederland’

Over het algemeen vangen Nederlandse clubs meer geld aan transfersommen dan Belgische clubs. Onterecht, zo stelt Michel Louwagie, technisch directeur bij AA Gent. Volgens Louwagie gaat deze trend ook veranderen, zo stelt hij in gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

AA Gent wil Moses Simon graag voor twintig miljoen euro verkopen. Louwagie vindt dat geen gek idee. “Waarom konden ze in Nederland verkopen aan bedragen tot boven de dertig miljoen euro? Waar zit Memphis Depay nu? Met veel tromgeroffel door PSV verkocht aan Manchester United”, zegt de technisch directeur van AA Gent. “Vincent Janssen, de topschutter van AZ, kwam tegen ons voor Tottenham geen minuut op het veld. Is hij qua rendement beter dan Simon? We moeten stoppen met dat ophemelen van Nederland.”

“De tendens is gekeerd: Wilfred Ndidi in december, straks enkele jongens van Anderlecht. Wie onze spelers wil, moet betalen”, vervolgt Louwagie zijn verhaal. “Onderschat ook onze financiële druk niet. Veel, zelfs heel veel geld gaven we al uit aan infrastructuur en transfers. Als je wil groeien en verder ontwikkelen, moet je dat doen.”