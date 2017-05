RB Leipzig plaatst zich dankzij zege op Hertha voor Champions League

Dankzij een 1-4 overwinning op Hertha BSC heeft RB Leipzig zich in principe verzekerd van deelname aan de Champions League. Met nog twee wedstrijden te gaan is de promovendus met een voorsprong van acht punten niet meer te achterhalen door nummer vier Hoffenheim.

De club moet echter nog wel de beslissing van de UEFA afwachten. Van de Europese voetbalbond mag slechts één club van dezelfde eigenaar deelnemen aan de Champions League. Red Bull Salzburg stevent af op het kampioenschap van Oostenrijk en mag daardoor deelnemen aan de voorrondes van het kampioenenbal. Als zij zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, krijgen zij voorrang boven RB Leipzig.

Bij de clubs maakt men zich hier geen zorgen over. In Berlijn stond de ploeg van trainer Ralph Hasenhüttl al binnen elf minuten op voorsprong door een doelpunt van Timo Werner. Vlak na rust verdubbelde de bezoekers via de tweede treffer van Werner de marge. In de slotminuten leek het nog een spannend te worden na een eigen doelpunt van Rani Khedira. Maar dankzij twee doelpunten van Davie Selke keerde RB Leipzig uiteindelijk met een 1-4 overwinning huiswaarts.