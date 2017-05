Barcelona maakt met ruime zege geen fout in Spaanse titelrace

Barcelona heeft geen fout gemaakt in de Spaanse titelstrijd. De ploeg van trainer Luis Enrique was in eigen huis met 4-1 te sterk voor Villarreal. Dankzij de zege gaat Barcelona momenteel aan kop in LaLiga, met een voorsprong van drie punten op Real Madrid. De Koninklijke heeft echter wel twee wedstrijden minder gespeeld en komt later op zaterdag nog in actie tegen het al gedegradeerde Granada.

Over het algemeen is Villarreal een lastige tegenstander, maar een blik op de statistieken leert dat de overwinning van Barcelona niet helemaal uit de lucht komt vallen. Barça had al vijftien wedstrijden op rij in eigen huis niet verloren van Villarreal. Bovendien is de ploeg van Luis Enrique al tien wedstrijden op rij ongeslagen in Camp Nou. Toch had de thuisploeg het in de beginfase even moeilijk met het stugge Villarreal.

Na twintig minuten brak Barcelona de wedstrijd open. Een mooie pass van Lionel Messi kwam bij Neymar terecht. De Braziliaan tikte de bal behendig langs Villarreal-doelman Andrés Fernández en opende de score. Tien minuten later was het echter alweer gelijk. Cédric Bakambu ontsnapte aan Gerard Pique en bleef oog in oog met Barcelona-doelman André Ter Stegen rustig: 1-1. Pique kreeg later een kopkans om zijn ploeg weer op voorsprong te brengen, terwijl Roberto Soldado namens de bezoekers van dichtbij naast kopte.

Op slag van rust liet Messi echter zijn grote klasse zien. In een woud van verdedigers vond de Argentijnse sterspeler ruimte om te schieten, waarna de bal in de verre hoek verdween. Na rust kreeg Messi een kans op zijn tweede treffer van de avond, maar deze inzet werd gepareerd door Fernández. Na 69 minuten spelen gooide Luis Suárez de wedstrijd in het slot. Na een knappe actie in het strafschopgebied schoot de Uruguayaan via de doelman raak. Tien minuten voor tijd liep Barcelona nog uit naar 4-1, dankzij een strafschop van Messi.