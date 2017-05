Mertens geeft zichzelf tegen Cagliari prachtig verjaardagscadeau

Napoli heeft zaterdagavond de tweede positie van AS Roma overgenomen. I Partenopei werden door de jarige Dries Mertens, die dertig kaarsjes uit mag blazen, tegen Cagliari met twee goals op sleeptouw genomen. De Belg was vervolgens ook nog met een assist betrokken bij de treffer van Lorenzo Insigne, waarna de eindstand in de slotminuut via een late goal van de bezoekers op 3-1 kwam te staan. Roma, die nog een wedstrijd tegoed hebben, treffen zondagavond AC Milan.

Een gretige Mertens had niet lang nodig om het net te laten bollen: de Belg timede na twee minuten zijn sprint precies goed bij een lange bal van Faouzi Ghoulam en knalde meteen raak. De bezoekers kregen daarna even de tijd om van de schrik te bekomen, al waren Insigne en opnieuw Mertens nog voor de rust gevaarlijk. Ook na de onderbreking was het alweer snel raak voor de oud-speler van AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV.

Ghoulam vervulde opnieuw de rol van aangever, waarna Mertens controleerde en van net buiten de zestien de bal in de linkerhoek schoof. Wat doelpunten betreft was de koek daarna op voor de uitblinker, maar hij voegde nog wel een assist toe aan zijn totaal. Zijn slimme steekbal werd opgepikt door Insigne, die vervolgens met een boogbal Rafael verschalkte. Diego Farias deed in de blessuretijd nog wat terug namens de bezoekers: hij schoot de 3-1 binnen.