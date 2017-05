Promes neemt voorschot op Russische titel na overwinning op Tom Tomsk

Spartak Moskou is heel dichtbij de eerste Russische titel sinds 2001. De Moskovieten wonnen met 1-0 van Tom' Tomsk, dankzij een rake strafschop van Quincy Promes. De voorsprong van Spartak op achtervolger CSKA Moskou bedraagt tien punten, een gat dat met nog drie wedstrijden te gaan niet meer te dichten is. Alleen Zenit kan Spartak nog achterhalen.

Al na een kwartier spelen stond Spartak met 1-0 voor. Quincy Promes mocht aanleggen vanaf elf meter en schoot de bal via Tom' Tomsk-doelman Alexey Solosin in het doel. In het restant van het duel hield Spartak de voorsprong vast, terwijl het zelf geen doelpunt meer wist te maken. De magere overwinning lijkt desondanks voldoende voor de 22e titel in de clubhistorie.

Na de 1-2 overwinning tegen CSKA Moskou, vorige week, had de club van Promes al een flinke stap genomen richting de titel. In de laatste drie wedstrijden van het seizoen neemt Spartak het nog op tegen Amkar Perm, Terek Grozny en Arsenal Toela. De royale voorsprong op CSKA van tien punten kan dan in ieder geval niet meer in gevaar komen. Zenit komt zondag in actie tegen Terek Grozny en als zij niet winnen, viert Spartak al het landskampioenschap. Als die club er wel in slaagt om te winnen, bedraagt de achterstand acht punten.