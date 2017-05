Paris-Saint Germain doet goede zaken en komt naast Monaco

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdag met een ruime overwinning op hekkensluiter Bastia naast AS Monaco gemeld aan kop van de Ligue 1. Les Parisiens, die wel twee wedstrijden meer hebben gespeeld dan de tegenstrever uit het prinsdom, gingen dankzij twee doelpunten in drie minuten met een 2-0 stand de rust in en bouwden die voorsprong in de tweede helft vervolgens uit naar een 5-0 zege.

PSG was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij en kreeg in het eerste halfuur al een aantal flinke kansen. Lucas Moura was ongelukkig met een schot op de lat en Julian Draxler kon maar net door Abdelhamid El Kaoutari van het scoren afgehouden worden. Lucas had even later meer geluk en maakte er na 32 minuten 1-0 van. Via Marco Verratti werd het vlak daarna ook 2-0, al was zijn goal omgeven door enige controverse: de middenvelder knalde raak terwijl de keeper bij de op de grond liggende Blaise Matuidi aan het kijken was. Draxler stond ook nog eens buitenspel en blokkeerde zo het zicht van Jean-Louis Leca.

Het doelpunt stond echter en de thuisploeg ging in de tweede helft verder waar het voor rust gebleven was. Edinson Cavani was met nog een kwartier te spelen trefzeker en verzuimde vlak daarna zijn productie vanaf de stip te verdubbelen. Via Marquinhos werd het toch nog 4-0: de verdediger stond op de goede plek om van dicht bij binnen te tikken. In de slotfase bood Draxler Cavani de kans om zijn misser van elf meter goed te maken en de Uruguayaan was deze keer wel trefzeker.