Atlético maakt geen fout en profiteert optimaal van slippertje Sevilla

Atlético Madrid zag Sevilla vrijdagavond al gelijkspelen tegen Real Sociedad en wist dat het zaterdag, bij winst op Eibar, goede zaken kon doen in de strijd om directe plaatsing voor de Champions League. Los Colchoneros ontvingen in eigen huis Eibar en hadden aan een goal van Saúl Ñíguez genoeg voor de drie punten. Atlético koestert nu, met nog twee speelronden te gaan, een voorsprong van vijf punten op los Rojiblancos.

Hoewel Atlético dus alles had om voor te spelen, was het Eibar, dat geen onverdienstelijk seizoen doormaakt in LaLiga, dat voor het eerste gevaar zorgde. Takashi Inui kon na een knappe solo uithalen en dwong Jan Oblak tot een uiterste inspanning. Yannick Ferreira Carrasco deed vervolgens met een schot dat net over ging iets terug en ook Saúl liet nog voor de rust van zich horen. Na de onderbreking zette Atlético steeds meer aan en Filipe Luís mocht na een knappe steekbal alleen door richting Yoel.

De Braziliaan slaagde er echter niet helemaal in om het hoofd koel te houden en zag de doelman redding brengen. Saúl had vervolgens met nog zo’n twintig minuten te gaan meer geluk: Diego Godín vond de middenvelder op de rand van de zestien, waarna hij vervolgens met een droge schuiver voor de enige goal van de middag tekende. Godín moest in de blessuretijd met zijn tweede gele kaart nog inrukken, maar Atlético kwam niet echt meer in de problemen.