Bayern geeft Darmstadt laatste zetje; Wolfsburg zet reuzenstap

Voor SV Darmstadt 98 is het Bundesliga-avontuur zaterdagmiddag na twee seizoenen tot een einde gekomen. De hekkensluiter ging op bezoek bij een Bayern München dat nergens meer voor te spelen had onderuit en kan zodoende degradatie niet meer ontlopen. Borussia Dortmund deed elders goede zaken in de strijd om de derde plaats, die directe plaatsing voor de groepsfase van de Champions League garandeert, terwijl VfL Wolfsburg een cruciale overwinning boekte in de strijd tegen degradatie.

Bayern München - SV Darmstadt 98 1-0

Het seizoen zit er met het behalen van de landstitel en de uitschakeling in de Champions League en de DFB Pokal wel zo’n beetje op voor Bayern en dat bood Carlo Ancelotti tegen Darmstadt, met onder meer Joshua Kimmich en Renato Sanches als blok op het middenveld, wat ruimte om te experimenteren. Der Rekormeister was ondanks deze omzettingen in de eerste helft alsnog veel te sterk voor de laagvlieger en Juan Bernat maakte dat verschil na een kleine twintig minuten ook op het scorebord zichtbaar.

Thomas Müller en Jérôme Boateng lieten in het restant van de eerste helft verder aardige kansen liggen en ook na rust was Bayern de sterkste in een ontmoeting die niet overliep van de spanning. Robert Lewandowski kopte vanuit een veelbelovende positie naast, voordat Darmstadt iets dacht terug te kunnen doen. Een doelpunt van Sven Schipplock werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Bernat leek vervolgens in de slotfase toch nog uit te groeien tot de schlemiel nadat hij een penalty veroorzaakte. Tom Starke anticipeerde echter goed en hield de poging van Hamit Altintop eruit.

Marco Reus zorgde al vroeg voor de openingstreffer.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2-1

Dortmund liet er in de jacht op de belangrijke derde plaats geen gras over groeien en de bal lag binnen vijf minuten al achter Oliver Baumann. Reus, die vanuit buitenspelpositie leek te komen, pikte het leer op en stuurde hem vervolgens tussen de benen van de doelman door. De start had nog dramatischer kunnen verlopen voor de bezoekers nadat arbiter Felix Brych na een handsbal van Pavel Kaderábek naar de stip wees. De daaropvolgende misser van Pierre-Emerick Aubameyang zorgde echter voor een zekere gerechtigheid, aangezien Reus de bal ook met de hand had beroerd.

Hoffenheim liep daarna achter de feiten aan en had moeite om kansen te creëren in een felle wedstrijd, die zou nu en dan uit de hand dreigde te lopen. Sokratis mocht een dikke vijf minuten na de rust niet klagen dat hij er met een gele kaart af kwam en ook Ousmane Dembélé en Kerim Demirbay gingen in die fase in het boekje bij Brich. In de slotfase kwam het duel ook qua doelpunten toch nog tot ontbranding. Aubameyang maakte uit de rebound de 2-0 en Hoffenheim mocht vervolgens aan de andere kant aanleggen van elf meter na een overtreding van Lukasz Piszczek. Andrej Kramaric faalde vervolgens niet vanaf elf meter, maar verder kwamen de bezoekers niet meer.

Daniel Didavi maakte op aangeven dan Mario Gómez de 0-1.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0-2

Het Wolfsburg van Andries Jonker verloor vier van zijn vijf laatste wedstrijden in de Bundesliga, maar bewees zichzelf zaterdagmiddag op bezoek bij middenmoter Eintracht Frankfurt een grote dienst. Die Wölfe, met Riechedly Bazoer opnieuw in de basis, bleven in de eerste helft eenvoudig op de been in de Commerzbank-Arena en legden in het eerste kwartier na rust uiteindelijk de basis voor een cruciale overwinning. Mario Gómez was de grote man aan de kant van Wolfsburg. De 31-jarige spits stelde eerst met een fraaie voetbeweging Daniel Didavi in de gelegenheid om de score te openen, waarna hij niet veel later zelf de 0-2 voor zijn rekening nam. Wolfsburg wist de zege uiteindelijk over de streep te trekken en zette daarmee een reuzenstap richting directe handhaving. De voorsprong op nummer zestien Hamburger SV bedraagt met nog twee speelrondes voor de boeg nu drie punten, al komen die Rothosen later dit weekeinde nog in actie tegen FSV Mainz 05.