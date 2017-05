‘Feyenoord heeft in elke linie minstens één versterking nodig’

Feyenoord heeft de landstitel zondagmiddag tegen Excelsior voor het grijpen. Hoewel de Rotterdamse koploper nog minimaal één zege nodig heeft in de resterende twee speelrondes om het kampioenschap definitief veilig te stellen, kijkt Rob Jacobs alvast vooruit naar volgend seizoen.

Volgens Jacobs kan de ploeg van Giovanni van Bronckhorst aankomende zomer wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. "Om mee te draaien in de Champions League is er in elke linie minstens één versterking nodig", vertelt de oud-trainer van Feyenoord in gesprek met NUsport. "De spelersgroep van Feyenoord is nu te smal, zeker met al die Europese wedstrijden volgend seizoen. Routine en ervaring zijn belangrijk, ze hebben behoefte aan spelers die het klappen van de zweep kennen."

Feyenoord bereikte in het seizoen 2002/03 voor het laatst het hoofdtoernooi van de Champions League. "Heel lang was er financieel weinig ruimte", vervolgt Jacobs. "Maar nu moeten ze de grote zak geld die ze via de Champions League krijgen investeren in goede spelers. Daarmee moet je alsnog inventief en creatief zijn, maar dat is Martin van Geel (technisch directeur, red.) gelukkig wel."