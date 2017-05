‘Ik ga bij PSV verder, of misschien kan ik een jaartje elders spelen’

Hidde Jurjus maakte afgelopen zomer de overstap van De Graafschap naar PSV. De 23-jarige doelman moet Jeroen Zoet en Remko Pasveer in de pikorde voor zich dulden, waardoor hij zijn wedstrijden dit seizoen uitsluitend speelde bij de beloften. Toch kijkt Jurjus met een voldaan gevoel terug op zijn debuutjaar in Eindhoven.

De Achterhoeker wist waar hij aan begon toen hij zijn toekomst verbond aan PSV. "Ik ben aangetrokken om de rol van de geblesseerde Luuk Koopmans over te nemen. Als keeper van Jong PSV kan ik juist terugkijken op een heel mooi jaar", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. "Het enige waar ik ontevreden over ben, is dat ik voor mijn gevoel een paar wedstrijden niet goed gespeeld heb. Meer negatiefs kan ik niet zeggen over dit seizoen." Jong PSV besloot het seizoen vrijdag met een verdienstelijke vierde plaats in de Jupiler League.

Het contract van Jurjus loopt na dit jaar nog vier seizoenen door bij PSV. De goalie sluit een zomers vertrek echter niet helemaal uit. "Volgend seizoen ga ik hier verder of kan ik misschien een jaartje ergens anders spelen. Beide opties staan voor mij open. We moeten kijken wat er gebeurt", vervolgt hij. "PSV heeft de intentie mij zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Als de club denkt dat nog een jaar in Jong het beste is, dan twijfel ik daar niet aan. Ik zal nooit zeggen dat ik niet in dit elftal wil spelen."