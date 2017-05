Bergkamp: ‘Ik heb dat vermogen niet, maar misschien komt dat nog’

Dennis Bergkamp keerde in de zomer van 2011 als assistent-trainer van toenmalig coach Frank de Boer terug bij Ajax, maar sinds dit seizoen zit de voormalig topvoetballer tijdens wedstrijden niet meer op de bank bij de Amsterdammers. Bergkamp zegt bewust een stap terug te hebben gedaan.

De rol van de oud-international veranderde door de komst van Peter Bosz afgelopen zomer naar Ajax. "De nieuwe hoofdtrainer nam met Hendrie Krüzen een eigen assistent mee. En Hennie Spijkerman is sterk in zijn tactische rol. Hij is al veertig jaar trainer en ziet waar problemen ontstaan tijdens wedstrijden en wat de oplossingen zijn. Ik heb dat vermogen niet, misschien komt dat nog", legt hij uit in gesprek met Het Parool. "Maar het zal nooit helemaal mijn ding worden, dat tactische plaatje."

Bergkamp is op het trainingsveld nog wel altijd nauw betrokken bij het eerste elftal. Hij vindt het bijzonder om deel uit te mogen maken van de trainersstaf en haalt er veel voldoening uit dagelijks mee te kunnen praten en denken: "Mijn hart ligt bij de spitsen en de aanvallende middenvelders. Ik vind het mooi om op hoog niveau en tot in detail met spelers te praten over - en te trainen op - aanvalspatronen, looplijnen, het perfectioneren van de balaannames en de manier waarop je een bal het beste kan raken. Daar is geen handboek voor, ik heb mijn ideeën daarover zelf ontwikkeld", besluit de oud-speler van Ajax, Internazionale en Arsenal.