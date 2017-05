‘Je merkt het ook aan Ajax: liever Europese prijs dan landstitel’

Feyenoord lijkt op het landskampioenschap af te stevenen en voor de Rotterdammers wordt dat, twee KNVB Bekers niet meegerekend, de eerste grote prijs sinds in 2002 de UEFA Cup werd gewonnen. Bert van Marwijk was in die tijd de trainer en greep op nationaal niveau net naast alle prijzen.

Hij wijt dit deels aan het Europese succes van zijn toenmalige ploeg: “Het is makkelijk om naar excuses te zoeken, maar het jaar dat we de UEFA Cup wonnen, en ook daarna, heeft die cup ons parten gespeeld. Met name qua blessures”, vertelt hij in gesprek met de NOS. “Je merkt het ook aan Ajax die nu zeggen: liever een Europese prijs dan de landstitel. Een dubbele prijs winnen, dat is wel heel veel gevraagd van een Nederlands team.”

Voor Van Marwijk is het geen probleem dat hij door Giovanni van Bronckhorst wordt afgelost als laatste trainer die een hoofdprijs won met Feyenoord: “Ik heb daar vijf jaar gewerkt, dus ik gun het Feyenoord heel erg. Die supporters, die zijn zo ongelooflijk enthousiast, dat is alleen maar mooi.”