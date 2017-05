Wenger beschermt ster: ‘Grote spelers worden nu eenmaal vaker bekritiseerd’

Arsenal ging vorig weekeinde kansloos onderuit op bezoek bij aartsrivaal Tottenham Hotspur (2-0) en zal in het competitieslot alle zeilen moeten bijzetten om niet buiten de top vier in de Premier League te vallen. Mesut Özil werd na afloop van het treffen op White Hart Lane flink bekritiseerd in de Engelse media, maar de Duitse sterspeler van the Gunners weet zich in elk geval gesteund door manager Arsène Wenger.

"Alleen Özil bekritiseren vanwege zijn optreden van zondag, weerspiegelt niet wat er gebeurde op het veld", vertelt de coach in aanloop naar de topper van zondag tegen Manchester United tijdens zijn wekelijkse perspraatje. Wenger vindt de kritiek op de middenvelder vanwege zijn ogenschijnlijk lakse houding misplaatst. "Ik ben van mening dat hij de laatste tijd hard heeft gewerkt. Net als de rest van het team was hij fysiek echter niet op zijn best."

"In het algemeen worden de grote spelers nu eenmaal vaker bekritiseerd dan andere spelers", vervolgt de Franse oefenmeester. "Daarnaast heeft hij een minder agressieve speelstijl, maar dat betekent niet dat de honger op het veld minder is. Natuurlijk frustreert het als de spelers niet het beste uit zichzelf halen tijdens wedstrijden, maar we weten allemaal dat het uiteindelijk mensen zijn. Je moet de ups and downs accepteren."