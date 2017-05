Silvestre schuift kandidaat-trainer Arsenal naar voren: ‘Zo iemand is nodig’

Mocht Arsène Wenger ervoor kiezen om Arsenal na dit seizoen te verlaten, dan is Leonardo Jardim volgens Mikaël Silvestre de gedroomde opvolger. Jardim presteert dit seizoen boven verwachting met AS Monaco, dat afstevent op de Franse landstitel en nog actief is in de Champions League. Silvestre vindt het wel van belang dat de staf van Wenger verder intact blijft.

De oefenmeester heeft nog geen duidelijkheid verschaft over zijn toekomstplannen. Zijn contract in het Emirates Stadium loopt in de zomer af. "Wenger is de enige die bepaalt wanneer hij vertrekt", vertelt Silvestre, tussen 2008 en 2010 actief bij Arsenal, aan Sky Sports. "De echte vraag is hoe je omgaat met die transitie. Wie blijft er over van de technische staf? Het lijkt mij heel belangrijk om de technische staf erbij betrokken te houden. Wenger heeft een enorme nalatenschap en dat wil je niet allemaal weggooien."

Als opvolger van Wenger moet Arsenal iemand strikken die bewezen heeft offensief voetbal te spelen, vindt de voormalig Frans international. "Je moet iemand zoeken die aanvallend voetbal in de praktijk brengt, zoals Leonardo Jardim bij AS Monaco. Iemand als Diego Simeone zou ik niet zien zitten. Dan krijg je twee hechte linies voor de doelman. Bij Arsenal hoort juist aanvallend voetbal, dus dat moet je koesteren."