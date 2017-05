‘Ik ben voor Feyenoord en PSV, volgens mij hoeft dat geen probleem te zijn’

De stabiliteit van Feyenoord in de Eredivisie is volgens Theo Lucius de verdienste van trainer Giovanni van Bronckhorst. Dit seizoen verloor Feyenoord slechts drie wedstrijden en de club staat al vanaf speeldag één bovenaan. "Dat is knap hoor. De spelers hebben het geweldig gedaan, maar ik denk dat Gio en zijn technische staf nog wel de meeste credits verdienen", aldus Lucius.

"De spelersgroep straalt plezier uit, zowel op als naast het veld. Dat is zeker de verdienste van de trainer", vertelt de oud-voetballer, die tussen 2007 en 2009 met Van Bronckhorst in De Kuip speelde. "Hij houdt iedereen scherp en tevreden, ook als ze minder spelen. Tegenwoordig kun je als trainer van een topclub niet meer werken met een groepje van 11 spelers. Je hebt zeker 25 spelers nodig, die allemaal op hun eigen wijze hun bijdrage leveren aan een teamprestatie. Dat is dit seizoen heel goed gelukt", citeert het Algemeen Dagblad.

Lucius won met Feyenoord de KNVB Beker in 2008 en werd met PSV onder meer viermaal landskampioen. Hij juicht nog altijd voor beide clubs. "Ik draag Feyenoord nog steeds een warm hart toe, uiteraard. Ik kom nog regelmatig in De Kuip", vertelt hij daags voor de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord. "Ik ben voor Feyenoord en PSV, volgens mij hoeft dat geen probleem te zijn. Ik heb een hele mooie tijd gehad in Rotterdam, ben er zelfs nog een tijdje aanvoerder geweest en ik heb in 2008 ook op de Coolsingel gestaan na de bekerwinst. Dan gaat zo'n club wel in je bloed zitten."