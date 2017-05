‘Als Chelsea ver wil komen, hebben ze de listigheid nodig die alleen hij heeft’

Chelsea en Cesc Fàbregas moeten deze zomer geen afscheid van elkaar nemen. Dat is althans het oordeel van voormalig Chelsea-middenvelder Ray Wilkins, die denkt dat beide partijen volgend seizoen beter af zijn met elkaar. Dit seizoen kreeg Fàbregas slechts in tien competitiewedstrijden een basisplaats van trainer Antonio Conte.

Na de zomer zijn the Blues echter actief in de Champions League en dus wachten er kansen voor de Spanjaard, stelt Wilkins. "In de Champions League heb je zijn specifieke kwaliteiten nodig. Je hebt de ervaring van iemand als Cesc nodig", geeft de oud-voetballer aan bij Sky Sports. "Ik begrijp wel dat Antonio Conte graag Nemanja Matic en N'Golo Kanté voor zijn achterste vijf zet, maar Cesc houdt simpelweg van zijn werk. Hij vindt het heerlijk om te voetballen en dat straalt ervan af op het veld."

Wilkins denkt dan ook dat Fàbregas te porren is voor een langer verblijf, mits hij meer uitzicht op speeltijd krijgt. "Het gaat hem niet om geld. Hij wil gewoon spelen en die kans gaat hij volgend jaar krijgen. Ik hoop alleen dat hij het geduld daarvoor kan opbrengen. Als Chelsea ver wil komen in de Champions League, hebben ze de listigheid nodig die alleen Cesc heeft bij de club. Je moet hem niet laten gaan", doceert de zestigjarige Engelsman, die tussen 1973 en 1979 voor Chelsea speelde.