'Ik vind eigenlijk dat Ajax verplicht is zo'n rol te spelen in Europa'

Met een piepjong elftal rijgt Ajax dit seizoen de successen aaneen in de Europa League. Het team van Peter Bosz staat met één been in de finale van de 4-1 zege op Olympique Lyon en kan zich voor het eerst sinds 1996 plaatsen voor een Europese eindstrijd. Assistent-trainer Dennis Bergkamp hoopt dat het succes niet incidenteel is.

"Ik vind eigenlijk dat Ajax verplicht is zo'n rol te spelen. We willen straks uiteindelijk een keer overwinteren in de Champions League, de laatste zestien halen. Dat voel je aan alles en iedereen in de club. Hopelijk is dat de volgende stap", vertelt Bergkamp in Het Parool. De oud-topvoetballer ontfermt zich bij Ajax voornamelijk over de doorstroom van talenten. Een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 137 dagen tegen Lyon doet Bergkamp dan ook goed. De huidige generatie talenten bij Ajax noemt de assistent-trainer 'extreem'. Het is deels te danken aan de manier van werken, denkt Bergkamp.

"Maar het is ook een beetje geluk, zoveel goede spelers tegelijk in één of twee lichtingen. Jong Ajax zien spelen is soms echt genieten. Maar die jongens moeten door. In dat opzicht ben ik niet helemaal tevreden: dat die spelers nog niet allemaal, om wat voor reden dan ook, de stap hebben kunnen maken. Het is een beetje frustratie: je wilt meer dan je krijgt. Maar ik kan de hoofdtrainer begrijpen dat hij het team niet omgooit als dat goed draait", doelt Bergkamp op Peter Bosz.