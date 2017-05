Lof voor beleidsbepalers van Feyenoord: ‘De club was bijna dood’

Feyenoord kampte de afgelopen jaren met de nodige problemen, maar inmiddels gaat het in financieel opzicht weer goed met de club en aanstaande zondag kan het kampioenschap worden binnengesleept. De 49-jarige Igor Korneev, die tussen 1997 en 2002 voor de Rotterdammers speelde, heeft bewondering voor de opmars.

De Rus zegt het ‘heel knap’ te vinden wat algemeen directeur Eric Gudde en technisch directeur Martin van Geel hebben gepresteerd in De Kuip: “De club was bijna dood en is van heel ver teruggekomen. Er was geen gezonde financiële situatie, maar met goed beleid en het inpassen van zelf opgeleide talenten zijn ze daar uitgekomen”, aldus Korneev.

De oud-rechtsbuiten, die negen interlands speelde, voegt eraan toe dat het maken en uitvoeren van beleid niet altijd makkelijk is bij een voetbalclub. “Als speler sta je er allemaal niet zo bij stil, maar er komt zoveel bij kijken”, besluit Korneev, die bij onder meer Lokomotiv Moskou en Zenit Sint-Petersburg werkte.