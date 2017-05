Van Hanegem: 'Feyenoord had op dit moment al veel verder kunnen zijn’

De mogelijke landstitel voor Feyenoord is volgens Willem van Hanegem voor een belangrijk deel te danken aan het aankoopbeleid. Martin van Geel krijgt daarvoor de complimenten, maar Van Hanegem voegt eraan toe dat de clubleiding ook fouten heeft gemaakt. Op andere vlakken had Feyenoord al meer stappen moeten zetten, vindt de clubicoon.

"Die Nicolai Jörgensen is een goeie. Die heeft het team echt sterker gemaakt. Wat dat betreft heeft Martin van Geel het beter gedaan dan in de jaren daarvoor, toen hij voor veel geld spelers haalde die niets toevoegden", vertelt Van Hanegem in een interview met het Algemeen Dagblad. Naast Jörgensen noemt hij ook doelman Brad Jones en aanvaller Steven Berghuis aanwinsten voor Feyenoord.

"Maar de clubleiding heeft ook veel kansen laten liggen in de afgelopen jaren natuurlijk", vervolgt de Kromme. "Het stadion: dat duurt al veel te lang, en nog steeds hapert dat plan aan alle kanten. De eenwording van amateurs en profs is ook niet opgeschoten. Dat vind ik echt: Feyenoord had al veel verder kunnen zijn." Feyenoord kan zondag kampioen worden in de uitwedstrijd tegen Excelsior.