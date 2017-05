‘Kleine glimlach’ bij geschrokken ballenjongen: ‘Hij maakt het goed’

De dertienjarige ballenjongen Jens maakt het naar omstandigheden goed. Vrijdagavond werd tijdens de Jupiler League-wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Dordrecht (1-0) een vuurwerkbom in zijn richting gegooid vanuit het thuisvak. Jens rende in tranen weg en beelden daarvan werden veel gedeeld op sociale media.

Scheidsrechter Siemen Mulder legde de wedstrijd in de eerste helft stil vanwege het vuurwerk. Samen met Den Bosch-aanvoerder Romero Regales liep de ballenjongen van het veld. "Jens was erg geschrokken en had een piep in zijn oor, maar na een bezoekje aan de clubarts maakte hij het gelukkig snel weer goed", laat een woordvoerder van Den Bosch weten. "Hij bekeek het restant van het duel met zijn ouders vanaf de sponsortribune."

"We hebben Jens en zijn ouders uitgebreid gesproken en met hen afgesproken dat Jens op een later tijdstip thuis zal worden bezocht met een attentie vanuit de club. Dit zorgde gelukkig weer voor een kleine glimlach", aldus Den Bosch.