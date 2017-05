Gebroeders Koeman twijfelen: ‘Hij laat het wel in Nederland zien’

Diverse media in Engeland pakten in april uit met het bericht dat Everton de situatie van Nicolai Jörgensen nadrukkelijk in de gaten houdt, maar Ronald en Erwin Koeman lijken nog niet overtuigd te zijn van de topscorer van de Eredivisie. De stap naar de Premier League komt mogelijk te vroeg, stellen de broers.

“In Nederland laat hij het zien, maar ik denk niet dat hij in de top acht terecht gaat komen. Everton staat nu zevende, ja”, aldus de assistent-manager van the Toffees in gesprek met de NOS. Hoofdcoach Ronald sluit zich daarbij aan: “Ik heb ook mijn twijfels of hij nu al klaar is voor de bovenste helft van de Premier League.”

De 26-jarige Jörgensen, 22-voudig international van Denemarken, scoorde dit seizoen 21 keer in 30 competitiewedstrijden en heeft in De Kuip nog een contract tot de zomer van 2021. Hij is overigens de eerste speler met meer dan twintig goals én meer dan tien assists in één Eredivisie-seizoen sinds Dries Mertens in 2011/12 (21 goals, 14 assists).