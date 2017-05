‘Real Madrid houdt miljard euro over aan sponsordeal met adidas’

Real Madrid en adidas sloegen de handen vorig jaar ineen met een sponsorcontract tot de zomer van 2026. Beide partijen maakten niet wereldkundig welk bedrag met de deal was gemoeid, maar op basis van documenten van Football Leaks meldt Der Spiegel zaterdag dat het totaalbedrag kan oplopen tot een miljard euro.

Jaarlijks krijgt de Koninklijke circa honderd miljoen euro van adidas. Dat bedrag is op twee manieren verdeeld. De Duitse sportgigant maakt een vast bedrag van zeventig miljoen over; het resterende bedrag is afkomstig van de kledingverkoop. Real houdt 22,5 procent over van de opbrengst van de merchandiseverkoop. Dat komt neer op zo'n dertig miljoen per jaar.

Bovendien kan het bedrag via sportieve bonussen nog wat verder oplopen. Een landskampioenschap levert 2,5 miljoen euro op; het winnen van de Champions League resulteert in 5 miljoen euro extra. Vanaf 2020 wordt die bonus 7 miljoen. Dit seizoen behoren beide hoofdprijzen nog tot de mogelijkheden voor Real.