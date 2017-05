‘Hij wordt oneerlijk behandeld door Guardiola en kan beter weggaan’

Kelechi Iheanacho wordt binnen Manchester City nog altijd gezien als een groot talent, maar de twintigjarige aanvaller is zijn basisplaats niet altijd zeker. Hij kwam dit seizoen achttien keer in actie in de Premier League en daarin scoorde de Nigeriaan vier keer. Olumide Olowu zou de belofte adviseren om een deurtje verder te kijken.

“Josep Guardiola lijkt zo zijn eigen spelers te hebben met wie hij wil spelen en je kunt van een jonge speler met enorm veel potentie niet verwachten dat die zijn tijd verdoet op de bank”, zegt de adviseur van Iheanacho in een interview met CompleteSportNigeria. “Ik zeg dit niet namens Kelechi, maar ik denk niet dat hij eerlijk behandeld wordt door Guardiola en denk dat hij zijn carrière beter elders kan vervolgen.”

Iheanacho kwam sinds 16 maart slechts achttien minuten in actie voor het eerste elftal en in totaal staat hij op 21 treffers en 8 assists in 62 officiële wedstrijden. Iheanacho, achtvoudig international van Nigeria, heeft in het Etihad Stadium nog een contract tot medio 2021.