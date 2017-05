Ziyech wil leegloop voorkomen: ‘Maar zo simpel ligt dat niet’

Het succes van Ajax in de Europa League heeft volgens Danny Blind ook een keerzijde. De Amsterdammers staan met een piepjong elftal op de drempel van de finale en hebben ook buiten de landsgrenzen indruk gemaakt. Volgens Blind zeggen de prestaties van dit seizoen dan ook niets over de komende jaargang.

"Vooropgesteld dat deze prestatie van Ajax fantastisch is. Zó dicht bij een Europese finale. Zo'n incidenteel succes in de Europese subtop werd lang niet voor mogelijk gehouden. Dat moeten we daarom ook zeker niet bagatelliseren. Maar het succes heeft natuurlijk ook zijn schaduwzijde", vertelt Blind in het Algemeen Dagblad. Aan spelers als Davy Klaassen en Davinson Sánchez wordt getrokken. Hakim Ziyech opperde onlangs om de selectie minstens een jaar bijeen te houden.

"In mijn tijd hadden we het daar ook over, maar zo simpel ligt dat in de praktijk niet", reageert Blind daarop. Het is volgens de ex-Ajacied de vraag hoelang Ajax écht kan bouwen met het huidige elftal. Dat wordt moeilijk, voorspelt Blind. "Daarom is het ook niet reëel om op basis van deze prestatie, hoe knap ook, te zeggen: volgend jaar is overwinteren in de Europa League of de Champions League gegarandeerd. Nog los van het feit dat je ook afhankelijk bent van de loting."