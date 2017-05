‘Dit is te gênant voor woorden, de KNVB heeft ons in de val gelokt’

Achilles’29 kreeg vrijdag drie uur voor het duel met de beloften van PSV te horen dat men drie strafpunten zou krijgen van de KNVB. De club uit Groesbeek wist daardoor dat degradatie niet langer afwendbaar was en voorzitter Harrie Derks is niet te spreken over de handelwijze van de voetbalbond.

Achilles werd bestraft omdat men niet aan de financiële doelstellingen van de KNVB zou hebben voldaan. “De verklaring van de bond is te gênant voor woorden. Wij zijn in de val gelokt”, aldus Derks in De Telegraaf. Hij geeft aan dat Bert van Oostveen en Mark Boetekees Achilles niet ‘alles hebben verteld’ toen de club de mogelijkheid kreeg om als amateurvereniging in te stromen in het profvoetbal.

“Daardoor zijn we vanaf het begin in een heel lastige situatie terechtgekomen (...) Natuurlijk hebben wij fouten gemaakt, maar dat we vervolgens zo benadeeld zouden worden, hadden we nooit verwacht. Terwijl ik er nog steeds van overtuigd ben dat wij inhoudelijk gelijk hebben in deze betreffende zaak”, aldus Derks. Achilles heeft al een spoedappèl aangekondigd bijj het Gerechtshof.