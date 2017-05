Toornstra stopte met studie en vakkenvullen: ‘Ik heb er geen spijt van’

Met veertien doelpunten en negen assists vertolkt Jens Toornstra een belangrijke rol in het succes van Feyenoord. Daags voor het mogelijke kampioenschap blikt de middenvelder terug op het jaar 2009, toen hij nog studeerde en werkte als vakkenvuller. ADO Den Haag plukte Toornstra destijds weg bij amateurclub Alphense Boys.

Toornstra stopte met zijn studie fiscale economie en met zijn bijbaantje in de Dirk van den Broek in Ter Aar. Hij was toen twintig jaar en kreeg zijn laatste kans om door te breken als profvoetballer, zegt Toornstra tegen de NOS.. "Daar wilde ik alles voor opzijzetten. Ik heb er geen spijt van", lacht hij.

"Het geeft aan dat er altijd hoop is. Ik ben altijd in mezelf blijven geloven en ben altijd hard blijven werken", aldus Toornstra, die in 2008/09 kampioen werd met Alphense Boys. De spanning van toen is vergelijkbaar met die van nu bij Feyenoord. "Het spelletje is gewoon hetzelfde. Alleen de belangen zijn natuurlijk veel groter."