Kieft blijft kritisch: ‘Vooral Sinkgraven zal het nooit redden’

Ajax boekte woensdagavond een eclatante 4-1 zege op Olympique Lyon en die overwinning had gezien het aantal kansen nog hoger uit kunnen vallen. Wim Kieft genoot van het spel van de Amsterdammers, maar toont zich ook kritisch.

De oud-aanvaller schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat Hakim Ziyech en Lasse Schöne een dergelijk tempo nog niet een hele wedstrijd vol kunnen houden en dat zij daardoor in de slotfase minder scherp zijn. “Daardoor mist Ziyech ondanks al zijn genialiteit die reuzenkans in de slotfase”, klinkt het.

Kieft vond het duo overigens wel goed spelen en ook over Kenny Tete en Jaïro Riedewald is de oud-international te spreken. Hij vindt hen ‘minstens net zo goed’ als Joël Veltman en Daley Sinkgraven. “En ze bezitten meer internationale potentie. Vooral Sinkgraven zal het nooit redden.”