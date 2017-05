‘Ik ga na het veroveren van de titel pas nadenken over mijn toekomst’

Dirk Kuyt speelt zondag mogelijk een van zijn laatste wedstrijden voor Feyenoord, want de aanvaller heeft een aflopend contract en het is nog onduidelijk of hij dat gaat verlengen. De 36-jarige Kuyt erkent in een interview met De Telegraaf dat hij nog geen beslissing over zijn toekomst heeft genomen.

“Die vraag, of ik zou stoppen, stelden ze ook toen Feyenoord vorig seizoen voor het eerst na acht jaar de KNVB-beker won. Ik besloot per jaar te bekijken hoe ik me voelde. Nu is de situatie niet anders. Als we de titel veroveren, ga ik daarna pas nadenken over mijn toekomst”, aldus de 105-voudig international van het Nederlands elftal.

Met Feyenoord gaat Kuyt zondag op bezoek bij Excelsior en dan kan het kampioenschap in de wacht worden gesleept. Twee keer eerder werd er een ploeg overigens kampioen van de Eredivisie in een duel met een stadsgenoot, want zowel in 1957 als in 1977 won Ajax de titel op bezoek bij respectievelijk BVC en FC Amsterdam.