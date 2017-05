‘PSV, een topclub die meedoet om de titel, is een mooie stap vooruit’

Dennis Haar is de komende twee seizoenen de trainer van de beloften van PSV, zo bevestigde hij vrijdag tegenover NH Sport. De huidige assistent-coach van AZ komt in de competitie dan tegenover zijn vader Martin te staan.

Haar sr. traint Jong AZ en zijn zoon kijkt al uit naar de onderlinge confrontatie: “Voetbal is een prachtige sport, maar dit soort dingen maakt het allemaal nóg mooier”, aldus Dennis Haar in een interview met De Telegraaf. “Dat we het straks als hoofdcoaches tegen elkaar opnemen in de Jupiler League, maakt het hele verhaal compleet. Uniek in de voetballerij.”

De 65-jarige Martin Haar zegt ‘hartstikke trots’ te zijn: “PSV is een topclub, die ieder jaar meestrijdt om het landskampioenschap. Daar mag hij nu onderdeel van uitmaken. Dat is een mooie stap vooruit.” Haar jr. werkte al ruim tien jaar binnen de jeugdopleiding van AZ en was ook al twee keer interim-trainer van het eerste elftal.