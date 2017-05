Onduidelijkheid in Den Haag: ‘Maar de intentie is om verder te gaan’

Alfons Groenendijk weet nog niet of hij ook volgend seizoen voor de groep staat bij ADO Den Haag. De 52-jarige trainer verloor slechts drie van de elf wedstrijden waarin hij als coach van de Hofstedelingen in de dug-out zat en de directie is dan ook erg tevreden over hem. Toch is het niet uitgesloten dat de samenwerking stopt.

De ex-coach van Willem II, FC Den Bosch, Ajax Onder-19, Jong Ajax en Excelsior geeft in een interview met Omroep West aan dat hij eerst wil weten hoe de ‘toekomstplannen’ van de club eruit zien: “Maar de intentie is wel om met elkaar verder te gaan”, voegt Groenendijk eraan toe.

“Ik heb het hier prima naar mijn zin. Aankomende week evalueren we. Dat zal gaan over welke kant wij opgaan met ADO. Wat is het perspectief? Moeten we alle belangrijke spelers laten gaan? Of kunnen we jongens behouden? Daar gaat het over”, aldus Groenendijk. ADO gaat zondag op bezoek bij Heracles Almelo.