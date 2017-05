‘Hij is de geestelijk vader van het kampioenschap van Feyenoord’

Feyenoord kan zondag kampioen worden en Alfons Groenendijk zal blij zijn als het eenmaal zover is, want de trainer van ADO Den Haag gunt met name Dirk Kuyt de titel van harte. Hij werkte vroeger bij FC Utrecht samen met de nu 36-jarige aanvaller annex aanvoerder van de koploper van de Eredivisie.

Groenendijk vertelt in het Algemeen Dagblad dat hij Kuyt ziet als de grondlegger van het huidige succes: “Hij heeft de mentaliteit in de kleedkamer veranderd en heeft jongens als Kenneth Vermeer en Karim El Ahmadi meegekregen. Ik denk dat hij wel de geestelijk vader is van dit kampioenschap.”

“Als er mensen zijn die dat anders zien, dan begrijp ik daar helemaal niks van. Ik weet als geen ander wat hij ervoor doet”, aldus Groenendijk. Kuyt kwam dit seizoen in totaal 37 keer in actie voor Feyenoord en daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en zeven assists.