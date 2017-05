Twee oud-jeugdspelers van PSV en Vitesse misbruikt

Een oud-voetballer van PSV en een oud-speler van Vitesse zijn vroeger seksueel misbruikt, zo onthullen zij in de Volkskrant. De PSV’er wenst anoniem te blijven, maar Renald Majoor doet wel met naam en toenaam zijn verhaal. Hij was twaalf jaar oud toen hij door de elftalleider van de C1 werd aangerand en een nacht lang werd vastgehouden. Die elftalleider werd later door Karel Aalbers ontslagen en werd veroordeeld tot tot zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

De zaak kwam nooit naar buiten omdat Vitesse de privacy van de jeugdvoetballer wilde beschermen, zo licht de toenmalige bestuurder anoniem toe: “Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het imago van de club geen rol speelde in dat besluit.” Majoor stopte op zijn achttiende met voetballen omdat hij te veel last had van de psychische gevolgen van het misbruik, maar heeft inmiddels met Vitesse afgesproken dat hij ambassadeur wordt en voorlichting gaat geven ‘over zaken waar jeugdvoetballers mee te maken kunnen krijgen, zoals seksueel misbruik’, aldus Joost de Wit.

“We voelen verantwoordelijkheid voor de situatie van Majoor”, aldus de algemeen directeur van de Arnhemmers. Ook collega Toon Gerbrands wil de expertise van het slachtoffer inzetten om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen; bij PSV vond het misbruik plaats in de jaren zestig. “Boven alles is dit verschrikkelijk voor het slachtoffer. Hem is een onbeschrijfelijk leed aangedaan. We respecteren het enorm dat hij de stap heeft gezet. Het is naïef om te veronderstellen dat zoiets heden ten dage niet meer speelt. We hebben bij PSV een situatie gecreëerd die dit soort misdaden moet helpen uitsluiten”, aldus Gerbrands.

De bestuurder, De Wit en KNVB-directeur operationele zaken Gijs de Jong roepen ook andere eventuele slachtoffers op om zich te melden. “De ervaringen van slachtoffers uit het verleden kunnen bijdragen seksueel misbruik in de sport beter aan te pakken”, legt De Jong uit. De 33-jarige Majoor is tegenwoordig trainer van de Onder-11 van Vitesse en ondanks het verleden zegt hij het naar zijn zin te hebben bij de Eredivisionist. “Maar door dit verhaal weet iedereen nu wat er is gebeurd. Nu kan ik het uitleggen”, laat het voormalige talent optekenen in de Volkskrant. De elftalleider in kwestie is overigens in 2011 overleden.