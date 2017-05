‘Natuurlijk had ik gehoopt op speeltijd in het eerste van PSV’

Albert Gudmundsson maakte vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Achilles’29 twee doelpunten en besloot het Jupiler League-seizoen zodoende op achttien treffers. De negentienjarige aanvallende middenvelder is blij met die prestatie, maar vindt het tegelijkertijd jammer dat hij geen kans heeft gekregen van Phillip Cocu.

“Natuurlijk had ik gehoopt op speeltijd bij PSV 1, dat wil elke speler, maar het is dan toch zaak om focus op de wedstrijden bij Jong PSV te houden. Dat is gelukt en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt en dat ik topscorer ben geworden”, zo wordt de IJslander geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Gudmundsson, international en aanvoerder van Jong IJsland, speelde voor KR Reykjavik en sc Heerenveen alvorens hij in de zomer van 2015 de overstap maakte naar PSV. Hij speelde tot dusverre 48 wedstrijden voor de Eindhovense beloftenploeg en daarin scoorde hij achttien keer én gaf hij zes assists. Zijn contract loopt nog tot medio 2018 door.