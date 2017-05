Chelsea kan binnen een week kampioen worden na uitglijder Tottenham

Tottenham Hotspur lijkt uitgeschakeld in de Engelse titelstrijd. De nummer twee van de Premier League stapte vrijdagavond als verliezer van het veld in de stadsderby tegen West Ham United (1-0), waardoor de achterstand op Chelsea vier punten blijft. The Blues hebben een duel tegoed en kunnen maandag tegen Middlesbrough op zeven punten komen. Als vrijdag vervolgens gewonnen wordt van West Bromwich Albion, is de titel een feit.

Vermoedelijk adviseerde Slaven Bilic zijn ploeg in de rust om op dezelfde voet door te gaan, want West Ham speelde een uitstekende eerste helft. De achterhoede van the Hammers oogde goed georganiseerd en ook in aanvallend opzicht wist de thuisploeg voor problemen te zorgen bij Tottenham. Beide ploegen kregen voor rust enkele kansen om de score te openen. Doelman Adrián van West Ham wist een afstandsschot van Harry Kane niet goed te verwerken, waardoor de spits het nog eens kon proberen. Adrián stond op en pareerde de rebound met zijn been.

Aan de overzijde had Cheikhou Kouyaté het vizier niet op scherp staan. Zijn inzet zeilde naast het doel van Hugo Lloris, terwijl Toby Alderweireld een poeier eveneens naast zag vliegen. De wedstrijd kwam tot leven, maar leverde voor rust geen doelpunten op. Dat gebeurde pas na 64 minuten. In een fase waarin Tottenham het overwicht had, maar zich veelal stukliep op de defensie van West Ham, greep de thuisploeg de leiding. Manuel Lanzini kreeg de bal fortuinlijk voor de voeten rond de vijfmeterlijn en haalde verwoestend uit: 1-0.

Mauricio Pochettino bracht Vincent Janssen binnen de lijnen in de zoektocht naar late doelpunten, maar Tottenham bleef onmachtig. Sterker nog: West Ham kreeg een goede mogelijkheid om de marge uit te breiden. Toby Alderweireld raakte de bal in het strafschopgebied kwijt aan Jonathan Calleri, wiens inzet van een meter of zes werd gepareerd door Lloris. Christian Eriksen zag een afstandsschot langs de kruising scheren. Ook in de vijf minuten durende blessuretijd konden de bezoekers niets meer uitrichten.