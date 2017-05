Vuurwerk, huilende ballenjongen en reanimatie bij laatste JL-duel van het jaar

FC Den Bosch heeft het seizoen in de Jupiler League afgesloten met een zege. De Noord-Brabanders hadden al vier duels niet meer gewonnen, maar waren vrijdagavond met 1-0 te sterk voor nummer negentien FC Dordrecht. Den Bosch eindigt zelf als veertiende. De wedstrijd kwam een halfuur later ten einde dan de overige Jupiler League-duels, vanwege een staking in de eerste helft en een langere pauze.

Drie uur voor de aftrap kreeg Dordrecht goed nieuws: door de puntenaftrek van Achilles'29 waren de Schapenkoppen verzekerd van een extra seizoen in de Jupiler League. Het gat met de hekkensluiter was opgelopen tot vijf punten en daardoor niet meer te overbruggen. In De Vliert was het begin voor Den Bosch, dat een doelpunt afgekeurd zag worden maar vervolgens wel toesloeg via een strafschop van Romero Regales.

Niet veel later staakte arbiter Siemen Mulder de wedstrijd tijdelijk vanwege vuurwerk op het veld, dat afkomstig was van de Den Bosch-aanhang. Een ballenjongen van de thuisclub rende in tranen weg. De pauze duurde ook langer dan gedacht, vanwege de reanimatie van een supporter. Die kwam bij en ging vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis. Dordrecht streed in de tweede helft voor de gelijkmaker, maar het ging vaak mis bij de beslissende pass.