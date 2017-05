Ajax en PSV sluiten af met zege; De Graafschap loopt play-offs mis

VVV-Venlo heeft het seizoen afgesloten met een 1-2 overwinning. De Limburgers stevenden vrijdagavond af op een nederlaag tegen Telstar, maar bogen de score in de laatste twintig minuten om. De beloften van Ajax en PSV boekten tegelijkertijd overwinningen en RKC Waalwijk greep het laatste ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Telstar - VVV-Venlo 1-2

VVV had het kampioenschap al binnen en dat was te merken, want het bezoek van Maurice Steijn deed het aanvankelijk rustig aan. Het duel golfde wat op en neer en na 24 minuten kon de eerste kans worden genoteerd: Kevin Vlijter schoot rakelings over. Een minuut of tien later was het raak: Fabio Serrarens schoot op aangeven van Toine van Huizen raak. De bezoekers speelden in een te laag tempo en konden geen potten breken. In de tweede helft kwam VVV lange tijd niet verder dan een gevaarlijke vrije trap van Clint Leemans, maar in de laatste twintig minuten boog men dan toch de score om. Nadat Moreno Rutten al dicht bij de 1-1 was geweest, nam Ralf Seuntjens de gelijkmaker voor zijn rekening. Het duel leek in een remise te eindigen, maar Leemans bezorgde zijn team met een vrije trap toch nog het volle pond.

Jong Ajax is het seizoen op de tweede plaats geëindigd in de Jupiler League.

Jong Ajax - SC Cambuur 2-1

In het eerste kwart van de wedstrijd werd er slechts één serieuze kans gecreëerd: Tarik Tissoudali schoot recht op doelman Norbert Alblas af. De bezoekers werden later gevaarlijk via Jamiro Monteiro, maar het was Ajax dat de score opende. Carel Eiting schoot na een snelle en fraaie aanval raak en Mateo Cassierra bepaalde na een counter de ruststand op 2-0. Eiting was op slacht van rust nog dicht bij de 3-0, maar mikte voorlangs. Ook in de tweede helft was Ajax de bovenliggende partij en kreeg men via met name Vaclav Cerny enkele uitstekende mogelijkheden. Cambuur kwam niet veel verder dan een kans voor Tissoudali, maar via een strafschop van Erik Bakker werd het in de slotfase toch nog even spannend. De Amsterdammers gaven de voorsprong evenwel niet meer uit handen.

Albert Gudmundsson wordt gefeliciteerd na een treffer.

Achilles’29 - Jong PSV 1-5

Achilles was al gedegradeerd en leed vrijdag een relatief kansloze nederlaag op De Heikant. De thuisploeg raakte binnen het kwartier wel de paal, maar daarna nam PSV afstand van de thuisploeg. Albert Gudmundsson scoorde twee keer en ook Joël Piroe pikte zijn doelpunt mee. Antonio Stankov maakte de stand vijf minuten voor rust wat draaglijker voor Achilles. In de tweede helft kreeg de club uit Groesbeek kansen via Emir Smajic en Boy van de Beek, maar die leverden geen treffer(s) op. Aan de andere kant kon er wel worden gejuicht: Kenneth Paal maakte er 1-4 van en Justin Lonwijk verzorgde het slotakkoord.

Fortuna Sittard - FC Volendam 3-0

Djibril Dianessy en Jorrit Smeets zorgden voor het eerste doelgevaar in Sittard, maar kwamen niet tot scoren. Na en klein half uur werkte Finn Stokkers de bal wel in het net, maar hij deed dat in het buitenspelpositie en dus ging het feest niet door. De gastheer zou de rust echter toch nog ingaan met een riante voorsprong: Smeets opende de score en Ferry de Regt schoof de 2-0 tegen de touwen. In de tweede helft kregen onder anderen Jack Tuyp, Emrah Bassan en Jordie Briels kansen, maar er viel nog maar één treffer. In zijn laatste wedstrijd voor Fortuna maakte Roald van Hout er 3-0 van.

Giovanni Korte nam het tweede doelpunt voor zijn rekening.

Almere City FC - NAC Breda 0-2

Almere wilde de zevende plek op z'n minst vasthouden, om zo deelname aan de halve finale van de play-offs veilig te stellen. Het werd echter een zware avond tegen directe concurrent NAC. Bij rust keek Almere aan tegen een 0-2 achterstand, door doelpunten van Thomas Agyepong en Giovanni Korte. Het openingsdoelpunt was de mooiste treffer: Agyepong schoot prachtig raak via de binnenkant van de paal. Uit een hoekschop zorgde Korte met het hoofd voor de tweede van NAC. De gasten kwamen goed weg toen Yener Arica in de tweede helft de lat trof uit een vrije trap. Verder schoot het spel van Almere echter tekort om de achterstand teniet te doen.

MVV Maastricht - RKC Waalwijk 1-1

De belangen waren groot voor MVV, maar Nick Kuipers leek zich daar niet van bewust. Op slag van rust deelde de verdediger een domme kopstoot uit aan Johan Voskamp, wat de MVV'er een rode kaart opleverde. Op dat moment stond het 1-1. Fred Benson had de score geopend met een schot van dichtbij in de elfde minuut. Patrick N'Koyi nam de gelijkmaker voor zijn rekening vanaf de strafschopstip, na een overtreding op Ricardo Ippel. MVV had het betere van het spel, maar deed te weinig met de kansen en zag dus ook Kuipers met rood afdruipen. Met een man meer was RKC na rust de gevaarlijkste ploeg. MVV-doelman Bo Geens hield zijn ploeg in de race en Benson miste een goede kans, waardoor het 1-1 bleef.

Robin Pronk, de trainer van de beloften van FC Utrecht.

FC Emmen - Jong FC Utrecht 0-3

De overwinning van Utrecht was een verrassing: de beloften speelden enkel voor de eer en stonden achttiende, terwijl Emmen als nummer negen nog knokte voor de nacompetitie. In de eerste helft werd niet gescoord, al kreeg Cas Peters een uitstekende kans op de 1-0 voor Emmen. Na rust ging het mis voor de Drentenaren. De eerste serieuze aanval van Utrecht betekende de 0-1 via Nick Venema en in de counter zorgde de jongeling ook voor de 0-2. Het werd nog erger, want vier minuten voor tijd bepaalde Sylla Sow de eindstand na een uitstekende actie van Hamza Boukhari.

FC Eindhoven - Helmond Sport 2-2

In een rommelige openingsfase zette Jordy Thomassen de bezoekers uit Helmond op voorsprong via een kopbal. Eindhoven had juist een overwinning nodig voor een play-offplek en was daarbij ook afhankelijk van de resultaten op de overige velden. De ploeg van Ricardo Moniz wist het tij in de eerste helft te keren. Leonardo rondde knap af na een één-twee met Rai Vloet en vervolgens leverde Mart Lieder een afgemeten voorzet op Jari Vandeputte: 2-1. Na rust werd de 3-1 afgekeurd wegens buitenspel. Eindhoven kreeg meerdere mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen en kreeg uiteindelijk het deksel op de neus, toen Gillian Justiana van dichtbij binnenwerkte.

Lorenzo Piqué en Istvan Bakx na de openingstreffer.

FC Oss - De Graafschap 2-1

De 33-jarige Joep van den Ouweland, ex-speler van De Graafschap en dit seizoen actief bij Oss, speelde zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal. Na een uitgebreid afscheid voor de middenvelder begon de wedstrijd en halverwege de eerste helft kwam Oss op voorsprong. Via de paal zeilde een vrije trap van Istvan Bakx achter doelman Filip Bednarek. Vrijwel direct na rust kwam De Graafschap langszij. Anthony van den Hurk kreeg de ruimte om uit te halen en deed dat met succes. Nadien kreeg Van den Hurk twee goede kansen om zijn doelpuntenproductie te verdubbelen, terwijl Piotr Parzyszek op de paal mikte. Het waren dure missers, want een scherpe pass van Bakx resulteerde in de 2-1 van Justin Mathieu.