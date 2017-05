Lof voor Traoré: ‘Hij deed me vaag denken aan Javier Pastore’

Bertrand Traoré kende een stroeve start bij Ajax, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de basis en speelde woensdag een dijk van een wedstrijd tegen Olympique Lyon (4-1). Henk Spaan is onder de indruk van de 21-jarige huurling van Chelsea, zo schrijft hij in zijn column voor Het Parool.

De journalist zag de Burkinees twee keer scoren én een assist geven en vond met name de vierde treffer om in te lijsten. Hakim Ziyech gaf een harde en strakke voorzet en Traoré werkte de bal van dichtbij tegen de touwen. “Hoeveel spitsen kunnen zo'n snoeiharde voorzet tot doelpunt verdonzen? Vincent Janssen niet, Nicolai Jörgensen niet, Memphis Depay niet, Edinson Cavani niet, Harry Kane niet en zeker Romelu Lukaku zeker niet. Die schiet zo'n bal over de lat.”

“Traoré won ook alle kopduels die hij uitvocht, waaronder een die een assist werd voor Kasper Dolberg. Zo speelde deze soms ergerniswekkende artiest een weergaloze wedstrijd, waarin hij me vaag deed denken aan Javier Pastore”, aldus Spaan. Traoré, 27-voudig international van Burkina Faso, staat in dienst van Ajax nu op dertien treffers in 36 officiële wedstrijden. Daarnaast gaf de linkspoot zes assists.