Toekomst van Traoré nog ongewis: ‘Hij heeft stabiliteit nodig’

De kans dat Bertrand Traoré volgend seizoen voor het eerste elftal van Chelsea uitkomt, lijkt niet groot te zijn. De aanvaller, die op huurbasis uitkomt voor Ajax, heeft volgens zijn broer annex raadgever David namelijk ‘stabiliteit’ nodig en is daar ook naar op zoek.

“Bij Chelsea vinden ze hem een speler die uitgeleend moet worden, maar eenmaal uitgeleend vinden ze hem een Chelsea-speler”, aldus David Traoré in een interview met Foot Mercato. “Om een stap te maken moet hij voor een club spelen die op een hoog niveau uitkomt en ook echt wil voetballen.”

“Bertrand heeft daarom sportieve garanties nodig en moet een trainer krijgen die weet hoe hij het maximale uit de kwaliteiten van Bertrand kan halen”, klinkt het. De 21-jarige Traoré ligt in Londen nog tot medio 2019 vast en was bij Ajax goed voor negen doelpunten in de competitie. Daar had hij 23 optredens voor nodig.