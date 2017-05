‘Man United en City houden ‘potentiële superster’ van Ajax in de gaten’

Ajax moet mogelijk rekening houden met een vertrek van Brian Brobbey. De vijftienjarige aanvaller staat volgens The Sun in de belangstelling van zowel Manchester United als Manchester City. Beide topclubs uit de Premier League zouden scouts naar Nederland hebben gestuurd om Brobbey te volgen.

De jeugdspeler, actief bij Ajax Onder-16, wordt omschreven als een van de meest begeerde jonge spelers van Europa. De Ajax wonderkid stond donderdag in de basis van Oranje Onder-15 in de oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland (2-1 zege). Namens Manchester City was scout Sebastian Arnesen aanwezig op het complex van WHC in Wezep.

Volgens de Engelse tabloid wordt Brobbey gezien als een speler die binnen twee jaar moet debuteren voor Ajax. "De club heeft een rijke historie als het gaat om het opleiden van spelers. Met deze jonge spits hebben ze weer een potentiële superster in huis", aldus The Sun. De krant stipt verder aan dat broer Samuel Brobbey voor Jong FC Twente uitkomt.