‘Ik heb een aanbieding uit Nederland ontvangen, ik geloof van Ajax’

Jordan Steeven Sierra Flores, kortweg Jordan Sierra, komt mogelijk in de Eredivisie terecht. De twintigjarige verdedigende middenvelder van Delfín SC heeft laten doorschemeren in de belangstelling te staan van Ajax.

Sierra heeft aan Super K 800 laten weten dat zijn zaakwaarnemer momenteel in Nederland is. “Ik heb een aanbieding uit dat land, ik geloof van Ajax.” De enkelvoudig international van Ecuador denkt dat een club pas écht concreet voor hem wordt wanneer hij het WK in Rusland erop heeft zitten.

De vermeende interesse van Ajax in Sierra is niet nieuw, want begin april werd er al gewag gemaakt van de belangstelling uit Amsterdam. Ook Manchester City en Club Brugge zouden Sierra op de korrel hebben. Sierra kwam eerder uit voor Manta FC.