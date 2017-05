PSV troeft Engelse clubs af: ‘Dit is een heel belangrijk moment’

Sekou Sidibe heeft zijn eerste profcontract ondertekend. De zestienjarige rechtsbuiten werd in verband gebracht met clubs als Everton, Manchester United en Tottenham Hotspur, maar heeft ervoor gekozen om bij PSV te blijven. De Ivoriaanse Belg ligt nu tot de zomer van 2020 vast in het Philips Stadion.

Sidibe spreekt op de clubwebsite van ‘een heel belangrijk moment’: “Ik ben enorm trots. Ik hoop zo snel mogelijk in dit mooie stadion te spelen, zo veel mogelijk doelpunten in PSV 1 te maken en een hoop successen te vieren met de fans van PSV”, aldus Sidibe, die dit seizoen al regelmatig meedeed met de Onder-19 van de Eindhovenaren.

“Ik ben de mensen dankbaar die me hebben geholpen dit te bereiken. Van mijn trainers, ouders, vrienden en familie tot mijn school. Ik zal er alles aan doen de mensen ook in de toekomst blij te maken. Dat is mijn doel”, besluit Sidibe. Het Eindhovens Dagblad meldde donderdagochtend al dat er op hoofdlijnen een akkoord was bereikt en nu zijn de handtekeningen dus ook daadwerkelijk gezet.