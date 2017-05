Manchester City krijgt transferverbod op jeugdspelers opgelegd

Manchester City mag het komende jaar geen jeugdspelers halen. Het verbod geldt voor voetballers van tien tot achttien jaar die nu of in de afgelopen anderhalf jaar ingeschreven hebben gestaan bij een club die meedoet aan de Engelse voetbalpiramide. De straf kan met een jaar worden verlengd, maar daarvoor staat een proeftijd van drie seizoenen, zo valt er in het statement van de competitieorganisatie te lezen.

De huidige nummer vier van de Premier League is bestraft omdat men twee jeugdspelers te vroeg heeft benaderd; die voetballers stonden nog ingeschreven bij een andere club en dus heeft Manchester City de regels omtrent het aantrekken van jeugdspelers overtreden. De club moet daarnaast een boete van omgerekend 355.000 euro betalen.

Het is niet de eerste keer dat deze straf een Premier League-club ten deel valt, want Liverpool kreeg begin april eveneens een transferverbod van één jaar opgelegd omdat men in september een elfjarige speler van Stoke City had benaderd. The Potters hadden daar geen toestemming voor gegeven.