Achilles '29 degradeert drie uur voor aftrap laatste speelronde

Achilles ’29 heeft vrijdag enkele uren voor de laatste wedstrijd van het seizoen definitief drie punten in mindering gekregen. Dat heeft de beroepscommissie besloten. Achilles krijgt de puntenstraf omdat het dit seizoen bij herhaling niet voldeed aan een financiële doelstelling uit een zelf opgesteld plan van aanpak. Door de straf eindigt de club op de laatste plaats en degradeert het naar de Tweede divisie.

Achilles kreeg de straf eerder opgelegd, maar ging in beroep. Deze is afgewezen. “De beroepscommissie is zich bewust van de consequenties voor Achilles ’29 bij het uitspreken van het vonnis”, leest een statement op de website van de KNVB. “De commissie heeft echter de verantwoordelijkheid alle clubs in dezelfde competitie op onafhankelijke en evenredige wijze te beoordelen. Zo kreeg Fortuna Sittard dit seizoen ook zes punten in mindering voor het niet voldoen aan financiële doelstellingen. Op basis van een gelijkwaardige behandeling van alle clubs, is het niet mogelijk uitzonderingen te maken.”

De strijd in de kelder van de Jupiler League is hierdoor beslist. Achilles heeft met nog een wedstrijd voor de boeg vijf punten minder dan FC Dordrecht, de nummer negentien van de competitie. Zelfs wanneer vrijdagavond wordt gewonnen van Jong PSV, degradeert de club uit Groesbeek.

Achilles legt zich echter niet neer bij de degradatie. "Zoals eerder al aangekondigd legt Achilles’29 zich niet neer bij de procedure zoals die door de KNVB is gevolgd. De club heeft gisteren al direct een spoedappèl aangekondigd om bij het Gerechtshof in beroep gegaan tegen de uitspraak in het kortgeding. Mocht Achilles’29 vanavond winnen en Dordrecht verliezen, dan zal het voorlopig dus nog niet duidelijk zijn welke club volgend jaar in de Jupiler League speelt."