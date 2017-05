Fraser genoot: ‘Wanneer de knop om ging? Nou, dat heeft wel even geduurd’

Na een aantal dagen feesten heeft Vitesse het vizier gericht op de laatste twee wedstrijden in de Eredivisie. Komende zondag wacht voor de bekerwinnaar de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Trainer Henk Fraser genoot van het feest dat losbarstte na de winst van de KNVB Beker.

“Als trainer heb je iets meer de tijd om te genieten van de spelers en de supporters. Maar wij worden ook iets ouder en kunnen niet meer wat die spelers doen. Ik vond vooral die interactie mooi met de fans. Wanneer de knop om ging? Nou, dat heeft wel even geduurd hoor. Eigenlijk pas gisteren (donderdag, red.”, zegt Fraser tegenover Omroep Gelderland.

De oefenmeester stelde zijn spelers voor de keuze om wel of niet te komen trainen. “Het was een vrijwillige keuze voor de spelers om wel of niet te komen trainen. Maar er waren er negentien die gewoon kwamen. Zoiets betekent genieten, de spelers willen zelf graag”, besluit Fraser.