Beroepscommissie FIFA spreekt Messi vrij van internationale schorsing

De beroepscommissie van de FIFA heeft Lionel Messi vrijgesproken van zijn schorsing van vier wedstrijden, zo meldt de wereldvoetbalbond in een verklaring. De Argentijnse aanvaller werd geschorst nadat hij een grensrechter uitgescholden zou hebben na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Chili.

In de slotfase van de ontmoeting tussen Argentinië en Chili was Messi boos op grensrechter Marcelo van Gasse, die hem terugvlagde na een overtreding. Na afloop ging hij ook verhaal halen bij de andere assistent-scheidsrechter, Dewson Silva, en weigerde hij Van Gasse een hand te geven. Scheidsrechter Sandro Ricci ontging het allemaal, maar de FIFA schorste Messi naar aanleiding van videobeelden.

Naast de schorsing van vier wedstrijden, kreeg de Argentijn een boete van ruim negenduizend euro. In de wedstrijd tegen Bolivia (2-0 nederlaag) bleef Messi aan de kant, maar de Argentijnse bond ging in beroep tegen de schorsing. Met succes, zo blijkt nu. Volgens de beroepscommissie is er onvoldoende bewijs om Messi te veroordelen, waardoor zowel de schorsing als de boete kwijtgescholden wordt. Na afloop liet de aanvaller zelf al weten dat de opmerkingen niet aan de grensrechter gericht waren. “Het waren opmerkingen in het luchtledige, niet gericht aan de assistent.”