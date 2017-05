Toornstra neemt ervaring mee van Alphense Boys: ‘Spanning vergelijkbaar’

Bij een overwinning op Excelsior mag Feyenoord zich kampioen noemen. Jens Toornstra werd een keer eerder kampioen, met Alpense Boys in de tweede klasse van de amateurs. Het gevoel dat rondom de kampioenswedstrijd van Feyenoord heerst, maakte hij al mee als jonge amateurvoetballer. “Eerlijk gezegd is de spanning van toen wel vergelijkbaar met nu”, erkent de Oranje-international.

Volgens de middenvelder van Feyenoord is het kampioensduel van Feyenoord te vergelijken met die van Alphense Boys destijds. “Het spelletje is gewoon hetzelfde. Alleen de belangen zijn natuurlijk veel groter”, zegt Toornstra tegenover het Algemeen Dagblad. Hij wil alleen nog niet te vroeg juichen. “we worden al kampioen genoemd terwijl we dat nog niet zijn. Daar schuilt wel een gevaar in. Het is aan ons om het echte kampioenschap zondag veilig te stellen. Als we te gemakzuchtig gaan denken, kan het misgaan.”

Toornstra kan niet wachten tot de titel binnen is. “Ik laat het lekker op me af komen en ga proberen overal van te genieten. Maar wij moeten eerst maar eens zorgen dat het gaat gebeuren. En dat begint zondagmiddag om half drie.”