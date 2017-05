Cocu denkt niet aan vertrek: ‘De honger naar succes is nog groter'

Voor PSV is het al met al een tegenvallend seizoen gebleken. De kans lijkt minimaal dat de Eindhovenaren nog op de tweede plaats gaan eindigen. Toch is trainer Phillip Cocu niet van plan om te vertrekken, zo geeft hij toe tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Groningen, komende zondag.

“Ik heb nog een contract tot 2019 en dat is nog niet zo lang geleden ondertekend”, begint de oefenmeester zijn verhaal. “Dit seizoen hebben we de doelstelling niet gehaald en daardoor is de honger naar succes nog groter dan die al was. Wat we inhoudelijk precies evalueren, is iets dat we intern houden. Wel gaat het erom dat we die paar procenten die we dit seizoen tekort kwamen, weer kunnen inlopen.”

“Natuurlijk zijn we ook bezig met volgend seizoen, maar dat vertalen we niet naar de wedstrijd, door bijvoorbeeld opeens andere spelers op te stellen. We willen het maximale er uithalen, ook al kunnen we geen kampioen meer worden”, stelt Cocu. Met nog twee wedstrijden te gaan, heeft PSV een achterstand van drie punten op Ajax. De Amsterdammers hebben echter ook nog een beter doelsaldo.

“We hebben de doelstelling niet gehaald dit seizoen, maar we willen er alles aan doen om het goed af te sluiten en zoveel mogelijk punten te halen. De komende twee weken willen we zes punten”, vervolgt de oefenmeester van de Eindhovenaren. In de wedstrijd tegen FC Groningen wacht voor hem een weerzien met oud-collega Ernest Faber. “Het is altijd weer leuk op Ernest te treffen. Zij spelen voor de play-offs, dus we zullen niks cadeau krijgen. En Groningen is, zeker uit, een lastige tegenstander.”