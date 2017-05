PSV haalt nieuwe trainer beloften op bij AZ: ‘Dit is iets wat ik ambieerde’

Dennis Haar wordt komend seizoen de nieuwe trainer van Jong PSV, zo heeft hij bevestigd tegenover NH Sport. De huidige assistent-trainer van AZ tekent voor twee jaar in Eindhoven, waar hij de opvolger van Pascal Jansen wordt. Jansen gaat aan de slag als hoofd jeugdopleidingen bij PSV.

“Ik kon mijn contract bij AZ verlengen, maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een eigen team in een nieuwe omgeving. Dat is iets wat ik ambieerde”, zegt Haar, die het met Jong PSV volgend seizoen opneemt tegen Jong AZ. Bij de Alkmaarse beloften staat vader Martin aan het roer. “Ik kijk ernaar uit. Hij ook. Dat worden twee mooie wedstrijden.”

PSV was al een tijdje op zoek naar een nieuwe trainer voor de beloften. Jean-Paul de Jong was ook in beeld voor de functie, maar hij besloot zijn contract bij FC Utrecht te verlengen. Maar nu wordt Haar dus de opvolger van Jansen. Hij volgt op zijn beurt Art Langeler op als hoofd jeugdopleidingen in Eindhoven. Langeler is bondscoach van Jong Oranje geworden.