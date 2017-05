‘We hadden er geen rekening mee gehouden dat we de finale zouden verliezen’

Na de 0-2 nederlaag tegen Vitesse in de bekerfinale moet AZ zich opmaken voor de play-offs om Europees voetbal. Trainer John van den Brom heeft een week gehad om zijn ploeg weer voor te bereiden op de volgende wedstrijd in de Eredivisie, komende zondag bij NEC. “Iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier”, zegt de oefenmeester tegenover het Algemeen Dagblad.

“We hadden nooit rekening gehouden met het scenario dat we zouden verliezen dus we moeten ons echt weer opladen voor de play-offs straks”, stelt Van den Brom. “Ik heb de groep voorgehouden dat we nog niet dood zijn, maar dat we het nog in eigen hand hebben om ons nog te plaatsen voor Europees voetbal. En we weten allemaal bij AZ hoe mooi het is om in Europa te spelen.”

Van den Brom sluit niet uit dat hij zijn basiself in Nijmegen op de schop gooit. “Er gaat wel iets veranderen. Het gaat erom wie er fris is in de kop”, vertelt de AZ-trainer. Hij denkt dat het belangrijk is om de vijfde plaats te behouden, met het oog op de tv-gelden. “En dat heb ik de spelers dan ook voorgehouden. Bij de wedstrijden voor de bekerfinale hadden we het steeds over tentamens. Laten we deze wedstrijden dan beschouwen als herexamens.”