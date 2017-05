‘Ik heb wel de spanning in mijn lijf, je voelt dat deze week uniek is’

Feyenoord maakt zich momenteel op voor de kampioenswedstrijd, komende zondag op bezoek bij stadgenoot Excelsior. De Rotterdammers hebben in Kralingen een overwinning nodig om het landskampioenschap veilig te stellen. Trainer Giovanni van Bronckhorst stelt dat hij wel wat spanning in zijn lijf voelt, maar dat hij gefocust is om zijn ploeg goed voor te bereiden op de derby.

“Je voelt dat deze week uniek is. Na achttien jaar weer een kampioenswedstrijd, dat is speciaal. Ik merk dat in alles. Ik heb wel spanning in mijn lijf. Als speler had ik dat, maar nu ook als trainer. Ik ben gefocust om team goed voor te bereiden op wedstrijd”, zegt Van Bronckhorst op de wekelijkse persconferentie. “Een aantal jongens is al keer kampioen geworden. Het belangrijkste is de focus, ook als er veel mensen langs de kant staan. Ik heb vertrouwen in mijn team, al het hele jaar. Als je ons ziet spelen, zie je een team dat kampioen wilt worden. Ook zondag.”

In Rotterdam heerst al de hele week kampioenskoorts. Van Bronckhorst heeft zich de afgelopen week niet bezig gehouden met de draaiboeken voor een eventueel kampioensfeest. “Het was moeilijk om alle aandacht deze week weg te houden bij de club. Uiteindelijk hebben we nog niets gewonnen. Ik ben trots dat we in deze situatie zitten en dat we kampioen kunnen worden. Voor iedereen, spelers en supporters.”

Rick Karsdorp en Bilal Basaçikoglu zijn zondag weer van de partij in Kralingen. Indien Feyenoord kampioen wordt, zal Dirk Kuyt de schaal ophalen. “We hebben heel het seizoen hard gewerkt om deze wedstrijd te kunnen spelen. Nu moeten we het afmaken. Je geniet ervan, het geeft energie dat mensen zo blij zijn over onze situatie”, stelt de oefenmeester van de Rotterdammers, die bij Excelsior een oude bekende tegenkomt. Van Bronckhorst sprak niet met Warner Hahn voor de wedstrijd, maar kwam hem wel onlangs tegen. “Toevallig kwam ik hem laatst tegen toen ik een ijsje ging kopen. We hebben samen een ijsje gegeten, maar hebben het niet over de wedstrijd gehad.”